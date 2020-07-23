Суха погода і до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, в Україні 23 липня суха погода.
Температура вночі 9-15°, вдень 21-27°; у південній частині вночі 15-19°, вдень 25-29°.
На Київщині без опадів. Температура вночі 10-14°, вдень 22-24°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.