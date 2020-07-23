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19 березня, 18:42 • 60027 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 109718 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 104834 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 120153 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 126165 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121135 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 158674 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125286 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124960 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124017 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Суха погода і до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Суха погода і до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, в Україні 23 липня суха погода.

Температура вночі 9-15°, вдень 21-27°; у південній частині вночі 15-19°, вдень 25-29°.

На Київщині без опадів. Температура вночі 10-14°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море

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