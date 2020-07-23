Сухая погода и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Украине сегодня осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в Украине 23 июля ожидается сухая погода.
Температура ночью 9-15°, днем 21-27°; в южной части ночью 15-19°, днем 25-29°.
В Киевской области без осадков. Температура ночью 10-14°, днем 22-24°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.