В Киеве образовались значительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на 8:45 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит столичный Подол, в частности затруднено движение по Набережному шоссе и Владимирским спуском.
Затруднено движение по бульвару Дружбы Народов и частично по бульвару Леси Украинки и проспектом Победы. Пробки наблюдаются также на улицах Жилянской, Вячеслава Черновола и Елены Телиги. В Соломенском районе пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского.
На левом берегу Киева заметно осложнение движения по проспекту Бажана и Броварским проспектом.
Затруднено движение на Южном и Русановском мостах в направлении правого берега, а также мосту Патона.
Напомним, в Украине сегодня осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов тепла.