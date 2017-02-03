У Києві цього року розпочнеться будівництво лінії швидкісного трамвая до метро "Палац Спорту"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Цього року почнеться будівництво Борщагівської лінії швидкісного трамвая до станції метро “Палац Спорту”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор КП “Київпастранс” Дмитро Левченко, передає УНН.
“Цьогоріч ми плануємо розпочати втілення багатьох цікавих проектів, особливо в сфері електротранспорту. Одним з найперспективніших є будівництво (продовження) Борщагівської лінії швидкісного трамвая до ст.м. „Палац Спорту“. Параметри цього проекту передбачають довжину лінії в одноколійному вимірі — 7,3 км, яка дасть змогу збільшити пасажиропотік на 60 % за добу. Наразі пасажиропотік складає більше 100 тис.”, — повідомив Д.Левченко.
Як повідомляв УНН, поетапне впровадження електронного квитка в усьому рухомому складі КП “Київпастранс” планується розпочати до кінця 2017 року.