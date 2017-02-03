В Киеве в этом году начнется строительство линии скоростного трамвая до метро "Дворец Спорта"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 19202 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 87848 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 30646 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 89523 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 150625 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 147096 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 152097 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158939 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167616 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140416 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 44695 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 42457 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 45515 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 40261 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 39625 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 39956 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 87768 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 225960 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 279288 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 479118 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 3176 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 39973 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 39314 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 53088 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74571 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В Киеве в этом году начнется строительство линии скоростного трамвая до метро "Дворец Спорта"

Киев • УНН

 • 6848 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В этом году начнется строительство Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец Спорта". Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, передает УНН.

В Киеве в этом году начнется строительство линии скоростного трамвая до метро "Дворец Спорта"

"В этом году мы планируем начать воплощение многих интересных проектов, особенно в сфере электротранспорта. Одним из самых перспективных является строительство (продолжение) Борщаговской линии скоростного трамвая до ст.м. "Дворец Спорта". Параметры этого проекта предусматривают длину линии в однопутном измерении - 7,3 км, которая позволит увеличить пассажиропоток на 60% в сутки. Сейчас пассажиропоток составляет более 100 тыс. ", - сообщил Д.Левченко.

Как сообщал УНН, поэтапное внедрение электронного билета во всем подвижном составе КП "Киевпастранс" планируется начать до конца 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.34
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.28