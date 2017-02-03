В Киеве в этом году начнется строительство линии скоростного трамвая до метро "Дворец Спорта"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В этом году начнется строительство Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец Спорта". Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, передает УНН.
"В этом году мы планируем начать воплощение многих интересных проектов, особенно в сфере электротранспорта. Одним из самых перспективных является строительство (продолжение) Борщаговской линии скоростного трамвая до ст.м. "Дворец Спорта". Параметры этого проекта предусматривают длину линии в однопутном измерении - 7,3 км, которая позволит увеличить пассажиропоток на 60% в сутки. Сейчас пассажиропоток составляет более 100 тыс. ", - сообщил Д.Левченко.
Как сообщал УНН, поэтапное внедрение электронного билета во всем подвижном составе КП "Киевпастранс" планируется начать до конца 2017 года.