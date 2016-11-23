У Києві троє невідомих вирвали із рук жінки чотирирічну доньку і зникли на позахшляховику

“Викрадення сталося біля готелю на вулиці Набережно-Хрещатицька, 1”, — повідомили родичі.

За їх словами, троє невідомих чоловіків вирвали із рук жінки чотирирічну дівчинку, сіли у позахшляховик і поїхали в бік центру столиці.

Під час викрадення поруч перебували також бабуся викраденої та няня.

Родичі уточнили, що наразі мама дівчинки надає свідчення у Подільському районному управлінні поліції.

Як стало відомо УНН, викрадена дівчинка є онукою екс-нардепа.