У Києві троє невідомих вирвали із рук жінки чотирирічну доньку і зникли на позахшляховику
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві на Подолі біля готелю троє невідомих чоловіків викрали чотирирічну дівчинку. Про це УНН повідомили родичі викраденої.
“Викрадення сталося біля готелю на вулиці Набережно-Хрещатицька, 1”, — повідомили родичі.
За їх словами, троє невідомих чоловіків вирвали із рук жінки чотирирічну дівчинку, сіли у позахшляховик і поїхали в бік центру столиці.
Під час викрадення поруч перебували також бабуся викраденої та няня.
Родичі уточнили, що наразі мама дівчинки надає свідчення у Подільському районному управлінні поліції.
Як стало відомо УНН, викрадена дівчинка є онукою екс-нардепа.