В Киеве трое неизвестных вырвали из рук женщины четырехлетнюю дочь и скрылись на внедорожнике

"Похищение произошло возле гостиницы на улице Набережно-Крещатицкая, 1", - сообщили родственники.

По их словам, трое неизвестных мужчин вырвали из рук женщины четырехлетнюю девочку, сели в автомобиль и поехали в сторону центра столицы.

Во время похищения рядом находились также бабушка похищенной и няня.

Родственники уточнили, что мама девочки дает показания в Подольском районном управлении полиции.

Как стало известно УНН, похищенная девочка является внучкой экс-нардепа.