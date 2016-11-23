В Киеве трое неизвестных вырвали из рук женщины четырехлетнюю дочь и скрылись на внедорожнике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве на Подоле возле отеля трое неизвестных мужчин похитили четырехлетнюю девочку. Об этом сообщили УНН родственники похищенной.
"Похищение произошло возле гостиницы на улице Набережно-Крещатицкая, 1", - сообщили родственники.
По их словам, трое неизвестных мужчин вырвали из рук женщины четырехлетнюю девочку, сели в автомобиль и поехали в сторону центра столицы.
Во время похищения рядом находились также бабушка похищенной и няня.
Родственники уточнили, что мама девочки дает показания в Подольском районном управлении полиции.
Как стало известно УНН, похищенная девочка является внучкой экс-нардепа.