У Києві троє чоловіків на Peugeot вилетіли у кювет та намагались втекти

Деталі

Відомо, що авто прямувало у бік Вишгороду і, судячи зі слідів, його різко кинуло з лівого ряду у відбійник. Той не встояв і машина опинилися у кюветі. Один з чоловіків вилетів через вікно, отримавши серйозні травми. Другий отримав рвані рани голови та кінцівок, третій - лише синці. Усі вони мали ознаки сп'яніння.

Двоє опинилися у лікарні, третього втримала поліція. Чоловік каже, що саме він був за кермом, але, за словами копів, всі троє заявляли, що керували автівкою в момент ДТП.

Деталі аварії з'ясовує слідство.

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Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.