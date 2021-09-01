В Киеве трое мужчин на Peugeot вылетели в кювет и пытались убежать
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Киеве трое мужчин на Peugeot вылетели в кювет и пытались убежать. Однако из-за полученных травм - не смогли. Авария произошла на улице Богатырская, передает УНН.
Детали
Известно, что авто направлялось в сторону Вышгорода и, судя по следам, его резко бросило из левого ряда в отбойник. Тот не устоял и машина оказались в кювете. Один из мужчин вылетел через окно, получив серьезные травмы. Второй получил рваные раны головы и конечностей, третий - только синяки. Все они имели признаки опьянения.
Двое оказались в больнице, третьего задержала полиция. Мужчина говорит, что именно он был за рулем, но, по словам копов, все трое заявляли, что руководили автомобилем в момент ДТП.
Детали аварии выясняет следствие.
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Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.