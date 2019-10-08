У Києві трамваї №14 та 16 працюватимуть три дні за скороченим режимом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Києві з 9 по 11 жовтня трамваї № 14 та 16 працюватимуть за скороченим режимом через ремонт колії. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.
“9, 10, 11 жовтня передбачено скорочений режим роботи трамваїв № 14. (Його) ремонтують колії на вулиці Василенка”, — повідомили у КП “Київпастранс”.
Останні відправлення трамваїв за маршрутом:
• від Контрактової площі — 22:30, 22:45;
• від просп. Відрадний — о 23:46, 23:54.
Також вночі 9, 10 та 11 жовтня за скороченим режимом працюватимуть трамваї маршруту № 16.
“Це пов’язано із ремонтом колії на вул. Добрининській”, — повідомили у пресслужбі.
Останні відправлення трамваїв за маршрутом:
• від Контрактової площі — о 22:00, 22:25;
• від ст. м “Героїв Дніпра” — 22:00, 22:25.
Нагадаємо, у Києві пішохідний міст на Труханів острів покрили спецрозчином.