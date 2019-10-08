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В Киеве трамваи №14 и 16 будут работать три дня в сокращенном режиме

Киев • УНН

 • 60481 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Киеве с 9 по 11 октября трамваи № 14 и 16 будут работать по сокращенному режиму из-за ремонта пути. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

В Киеве трамваи №14 и 16 будут работать три дня в сокращенном режиме

“9, 10, 11 октября предусмотрено сокращенный режим работы трамваев № 14. (Его) ремонтируют пути на улице Василенко”, — сообщили в КП “Киевпастранс”.

Последние отправления трамваев по маршруту:
• от Контрактовой площади — 22:30, 22:45;
• от ул. Отрадный — в 23:46, 23:54.

Также ночью 9, 10 и 11 октября по сокращенному режиму будет работать трамваи маршрута № 16.

“Это связано с ремонтом пути на ул. Добрынинская”, — сообщили в пресс-службе.

Последние отправления трамваев по маршруту:

• от Контрактовой площади — в 22:00, 22:25;
• от ст. м “Героев Днепра” — 22:00, 22:25.

Напомним, в Киеве пешеходный мост на Труханов остров покрыли спецраствором.

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