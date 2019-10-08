У Києві пішохідний міст на Труханів острів покрили спецрозчином

“На підходах до Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро на острів Труханів виконано роботи з нанесення на гранітних тумбах опор освітлення захисного покриття антиграфіті”, — йдеться у повідомленні.

Також комунальники опублікували відповідне відео.

Нагадаємо, на Південному мості у Києві частково обмежили рух транспорту.