На Південному мості у Києві частково обмежили рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Рух Південним мостом у Києві частково обмежено через ремонт деформаційного шва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КП "Київавтошляхміст".
"На естакаді Південного мостового переходу розпочався другий етап заміни деформаційного шва, у зв’язку з чим рух у напрямку лівого берега частково обмежено", - йдеться у повідомленні.
Так, фахівці працюють на третій і частково другій смугах руху у напрямку лівого берега. За умови сприятливої погоди роботи мають завершити до кінця жовтня.
Зазначається, що деформаційний шов виготовлено, його вкладають за технологією Maurer (Німеччина).
Нагадаємо, на Північному мості у Києві частково обмежать рух транспорту.