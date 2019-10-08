На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничено из-за ремонта деформационного шва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевавтодормост".
"На эстакаде Южного мостового перехода начался второй этап замены деформационного шва, в связи с чем движение в направлении левого берега частично ограничено", - говорится в сообщении.
Так, специалисты работают на третий и частично второй полосах движения в направлении левого берега. При благоприятной погоде работы должны завершить до конца октября.
Отмечается, что деформационный шов изготовлен, его вкладывают по технологии Maurer (Германия).
Напомним, на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта.