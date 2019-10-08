В Киеве пешеходный мост на Труханов остров покрыли спецраствором
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Киеве Парковый пешеходный мост покрыли специальным раствором, который помогает защитить конструкции от граффити и объявлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодормост" в Facebook.
"На подходах к Парковому пешеходного моста через р. Днепр на остров Труханов выполнены работы по нанесению на гранитных тумбах опор освещения защитного покрытия антиграфити", - говорится в сообщении.
Также коммунальщики опубликовали соответствующее видео.
Напомним, на Южном мосту в Киеве частично ограничили движение транспорта.