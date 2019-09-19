У Києві трамвай протаранив легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Дніпровському районі Києва сталося зіткнення автомобіля і трамвая, через що затримується рух трамваїв чотирьох маршрутів, передає УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції столиці.
Так, близько 16:30 патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Миропільська сталася ДТП за участі автомобіля Hyundai та трамвая.
"В результаті зіткнення травмувалася водійка автомобіля. Жінка звернулась за медичною допомогою до лікарів. Обставини та причини ДТП з'ясовують слідчі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як повідомили у патрульній поліції, в результаті аварії затримується рух трамваїв 22, 28, 33, 35 в напрямку вулиці Милославська. Рух трамваїв — до проспекту Алішера Навої.
Нагадаємо, у Львівській області мікроавтобус внаслідок ДТП вилетів у зупинку громадського транспорту. У результаті постраждали 6 людей.