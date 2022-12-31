У Києві та області знову працює ППО

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«В Києві та області працює ППО! Перебувайте в укриттях!», - повідомили у КМВА.

Керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба також закликав усіх перебувати в укриттях, зазначивши, що є «загроза повторних ракетних обстрілів та ударів дронами».

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В Києві вже 11 людей отримали поранення під час сьогоднішньої ракетної атаки ворога. Загинув літній чоловік.