В Киеве и области снова работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти сообщают, что в столице и Киевской области снова работает ПВО, передает УНН.
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«В Киеве и области работает ПВО! Находитесь в укрытиях!», – сообщили в КМВА.
Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также призвал всех находиться в укрытиях, отметив, что есть «угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами».
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В Киеве уже 11 человек получили ранения во время сегодняшней ракетной атаки врага. Погиб пожилой мужчина.