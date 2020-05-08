У Києві судитимуть зловмисників, які викрали з "обмінника" 9 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Києві судитимуть неодноразово судимого жителя Одеської області та його спільницю, які у січні цього року викрили з "обмінника" 9 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"…Завершено досудове розслідування відносно неодноразово судимого мешканця Одеської області та його спільниці, які підозрюються у викраденні з обмінного пункту грошових коштів у особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у січні 2020 року підозрюваний, який з 2011 по 2019 рік відбував покарання у місцях позбавлення волі у Луганській області, разом зі спільницею розробив план здійснення крадіжки з пункту обміну валют, у якому вказана жінка працювала.
У ході підготовки до злочину жінка надала співучаснику дублікат ключів від дверей і сейфу та пароль від сигналізації.
Дочекавшись наповнення сейфу найбільшою сумою готівки, жінка повідомила про це свого спільника, а сама в цей день з метою забезпечення алібі поїхала додому на таксі разом з колегою.
За даними прокуратури, вночі спільник викрав з сейфу "обміннику" грошові кошти на загальну суму 9 мільйонів гривень у різних валютах.
Наступного дня, розділивши між собою викрадене, спільники роз’їхалися. Чоловік придбав позашляховик та переховувався на території Чернігівської області, де і був затриманий правоохоронцями. Пізніше у Києві затримали і його спільницю.
У ході обшуків у підозрюваних вилучили частину викрадених коштів та транспортний засіб.
Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка за обвинуваченням у вчиненні крадіжки групою осіб, в особливо великому розмірі та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України, скеровано до суду.
У разі доведення провини останньому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Матеріали відносно жінки виділені в окреме кримінальне провадження, у зв’язку з укладанням угоди про визнання винуватості.
Нагадаємо, працівниці обмінного пункту та її спільнику повідомили про підозру у викрадені з пункту обміну 9 мільйонів гривень.