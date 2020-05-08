У Києві судитимуть зловмисників, які викрали з "обмінника" 9 млн гривень

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 167183 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 120974 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 110633 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 118382 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 138614 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143664 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228380 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217094 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187340 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176918 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.6м/с
82%
Популярнi новини

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

10 квітня, 17:36 • 10931 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

10 квітня, 17:38 • 11930 перегляди

5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

10 квітня, 17:49 • 10533 перегляди

Трибунал у Гаазі не судитиме путіна, поки він залишається президентом рф - Euronews

10 квітня, 17:58 • 10293 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 26400 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 167183 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 166562 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286250 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308964 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390748 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53948 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37001 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51557 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53225 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128478 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У Києві судитимуть зловмисників, які викрали з "обмінника" 9 млн гривень

Київ • УНН

 • 11986 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У Києві судитимуть неодноразово судимого жителя Одеської області та його спільницю, які у січні цього року викрили з "обмінника" 9 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

У Києві судитимуть зловмисників, які викрали з "обмінника" 9 млн гривень

"…Завершено досудове розслідування відносно неодноразово судимого мешканця Одеської області та його спільниці, які підозрюються у викраденні з обмінного пункту грошових коштів у особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у січні 2020 року підозрюваний, який з 2011 по 2019 рік відбував покарання у місцях позбавлення волі у Луганській області, разом зі спільницею розробив план здійснення крадіжки з пункту обміну валют, у якому вказана жінка працювала.

У ході підготовки до злочину жінка надала співучаснику дублікат ключів від дверей і сейфу та пароль від сигналізації.

Дочекавшись наповнення сейфу найбільшою сумою готівки, жінка повідомила про це свого спільника, а сама в цей день з метою забезпечення алібі поїхала додому на таксі разом з колегою.

За даними прокуратури, вночі спільник викрав з сейфу "обміннику" грошові кошти на загальну суму 9 мільйонів гривень у різних валютах.

Наступного дня, розділивши між собою викрадене, спільники роз’їхалися. Чоловік придбав позашляховик та переховувався на території Чернігівської області, де і був затриманий правоохоронцями. Пізніше у Києві затримали і його спільницю.

У ході обшуків у підозрюваних вилучили частину викрадених коштів та транспортний засіб.

Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка за обвинуваченням у вчиненні крадіжки групою осіб, в особливо великому розмірі та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України, скеровано до суду.

У разі доведення провини останньому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали відносно жінки виділені в окреме кримінальне провадження, у зв’язку з укладанням угоди про визнання винуватості.

Нагадаємо, працівниці обмінного пункту та її спільнику повідомили про підозру у викрадені з пункту обміну 9 мільйонів гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$62.98
Bitcoin
$80,295.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,235.99
Ethereum
$1,534.51