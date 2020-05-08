В Киеве осудят злоумышленников, которые похитили из "обменника" 9 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве будут судить неоднократно судимого жителя Одесской области и его сообщницу, которые в январе этого года разоблачили с "обменника" 9 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"...Завершено досудебное расследование в отношении неоднократно судимого жителя Одесской области и его сообщницы, которые подозреваются в похищении из обменного пункта денежных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в января 2020 года подозреваемый, который с 2011 по 2019 год отбывал наказание в местах лишения свободы в Луганской области, вместе с сообщницей разработал план совершения кражи из пункта обмена валют, в котором указаная женщина работала.
В ходе подготовки к преступлению женщина предоставила соучастнику дубликат ключей от дверей и сейфа и пароль от сигнализации.
Дождавшись наполнения сейфа наибольшей суммой наличных, женщина сообщила об этом своему сообщнику, а сама в этот день с целью обеспечения алиби поехала домой на такси вместе с коллегой.
По данным прокуратуры, ночью сообщник похитил из сейфа "обменника" денежные средства на общую сумму 9 млн гривен в разных валютах.
На следующий день, разделив между собой похищенное, сообщники разъехались. Мужчина приобрел внедорожник и скрывался на территории Черниговской области, где и был задержан правоохранителями. Позже в Киеве задержали и его сообщницу.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли часть похищенных средств и транспортное средство.
Сейчас обвинительный акт в отношении мужчины по обвинению в совершении кражи группой лиц, в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 УК Украины, направлено в суд.
В случае доказательства вины последнему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Материалы в отношении женщины выделены в отдельное уголовное производство, в связи с заключением соглашения о признании виновности.
Напомним, работнице обменного пункта и его сообщнику сообщили о подозрении в похищении из пункта обмена 9 млн гривен.