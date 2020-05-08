В Киеве осудят злоумышленников, которые похитили из "обменника" 9 млн гривен

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве будут судить неоднократно судимого жителя Одесской области и его сообщницу, которые в январе этого года разоблачили с "обменника" 9 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.