У Києві судитимуть зловмисників, які намагалися продати 20 тис. фальшивих доларів США

Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадянина України та громадянина Республіки Білорусь, які намагались збути 20 тис. фальшивих доларів США.

Так, правоохоронці викрили зловмисників безпосередньо під час під час спроби продати 20 тисяч фальшивих доларів за 10 тисяч справжніх. Дії злочинців інкриміновані за ч. 3 ст. 199 (збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.