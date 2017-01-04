В Киеве будут судить злоумышленников, которые пытались продать 20 тыс. фальшивых долларов США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве будут судить злоумышленников, которые пытались продать 20 тыс. фальшивых долларов за 10 тыс. настоящих. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению гражданина Украины и гражданина Республики Беларусь, которые пытались сбыть 20 тыс. фальшивых долларов США.
Так, правоохранители разоблачили злоумышленников непосредственно во время попытки продать 20 тысяч фальшивых долларов за 10 тысяч настоящих. Действия преступников инкриминируются согласно ч. 3 ст. 199 (сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.