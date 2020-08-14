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У Києві судитимуть організатора схеми вимагання 5 млн доларів у ексголови неплатоспроможного банку

У Києві судитимуть організатора схеми вимагання 5 млн доларів у ексголови неплатоспроможного банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Києві судитимуть чоловіка, який у 2017 року спільно із службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, організував протиправну схему вимагання грошових коштів у сумі 5 млн доларів США від керівника неплатоспроможного банку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно особи, яка організувала злочинну схему вимагання 5 млн доларів США неправомірної вигоди від колишнього голови правління банку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, у травні 2017 року обвинувачений спільно із службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, організував протиправну схему вимагання грошових коштів у сумі 5 млн доларів США від колишнього голови правління ПАТ "Актабанк" за невжиття заходів про визнання недійсними укладених раніше кредитних угод та нестворення штучних проблем для клієнтів цього банку.

Службову особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затримали у 2017 році після передачі зазначених коштів.

Водночас організатору злочину вдалося залишити територію України до затримання, після чого упродовж трьох років він переховувався на території іншої держави.

У 2020 році завдяки вжитим прокуратурою заходам місцезнаходження підозрюваного було встановлено та йому повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт відносно вказаної особи за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України направлено до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, досудове розслідування стосовно особи, яка у змові з чиновницею Фонду гарантування вкладів фізичних осіб організувала протиправну схему вимагання хабара 5 млн доларів від колишнього керівника банку, визнаного неплатоспроможним, завершено.

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