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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85395 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102319 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127340 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107688 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127752 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101350 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102154 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Киеве осудят организатора схемы вымогательства 5 млн долларов у экс-главы неплатежеспособного банка

В Киеве осудят организатора схемы вымогательства 5 млн долларов у экс-главы неплатежеспособного банка

Киев  •  УНН

 • 14395 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве будут судить мужчину, который в 2017 года совместно с должностным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, организовал противоправную схему вымогательства денежных средств в сумме 5 млн долларов США от руководителя неплатежеспособного банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении лица, которое организовало преступную схему вымогательства 5 млн долларов США неправомерной выгоды от бывшего главы правления банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно материалам следствия, в мае 2017 года обвиняемый совместно с должностным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, организовал противоправную схему вымогательства денежных средств в сумме 5 млн долларов США от бывшего главы правления ПАО "АКТАБАНК" за непринятие мер о признании недействительными заключенных ранее кредитных соглашений и несоздании искусственных проблем для клиентов этого банка.

Должностное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц задержали в 2017 году после передачи указанных средств.

В то же время, организатору преступления удалось покинуть территорию Украины до задержания, после чего в течение трех лет он скрывался на территории другого государства.

В 2020 году благодаря принятым прокуратурой мерам местонахождение подозреваемого было установлено и ему сообщено о подозрении.

Сейчас обвинительный акт в отношении указанного лица по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368-4 УК Украины направлено в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, досудебное расследование в отношении лица, которое в сговоре с чиновницей Фонда гарантирования вкладов физических лиц организовало противоправную схему вымогательства взятки 5 млн долларов от бывшего руководителя банка, признанного неплатежеспособным, завершено.

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