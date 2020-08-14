В Киеве осудят организатора схемы вымогательства 5 млн долларов у экс-главы неплатежеспособного банка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве будут судить мужчину, который в 2017 года совместно с должностным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, организовал противоправную схему вымогательства денежных средств в сумме 5 млн долларов США от руководителя неплатежеспособного банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении лица, которое организовало преступную схему вымогательства 5 млн долларов США неправомерной выгоды от бывшего главы правления банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно материалам следствия, в мае 2017 года обвиняемый совместно с должностным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, организовал противоправную схему вымогательства денежных средств в сумме 5 млн долларов США от бывшего главы правления ПАО "АКТАБАНК" за непринятие мер о признании недействительными заключенных ранее кредитных соглашений и несоздании искусственных проблем для клиентов этого банка.
Должностное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц задержали в 2017 году после передачи указанных средств.
В то же время, организатору преступления удалось покинуть территорию Украины до задержания, после чего в течение трех лет он скрывался на территории другого государства.
В 2020 году благодаря принятым прокуратурой мерам местонахождение подозреваемого было установлено и ему сообщено о подозрении.
Сейчас обвинительный акт в отношении указанного лица по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368-4 УК Украины направлено в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, досудебное расследование в отношении лица, которое в сговоре с чиновницей Фонда гарантирования вкладов физических лиц организовало противоправную схему вымогательства взятки 5 млн долларов от бывшего руководителя банка, признанного неплатежеспособным, завершено.