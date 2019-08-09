У Києві судитимуть двох юнаків за вбивство студента НАУ

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №9 завершено розслідування стосовно двох зловмисників, причетних до смерті студента НАУ", - йдеться в повідомленні.

Злочин стався на початку квітня цього року, в одному із нічних клубів на Шулявці. Між молодиками виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті один із зловмисників наніс потерпілому 10 ножових поранень. З місця вчинення злочину правопорушники втекли.

Смерть 21-річного студента настала від множинних колото-різаних поранень правої сідниці та стегна з ушкодженням магістральних судин.

За наслідками проведення розшукових дій нападника, який наносив ножові поранення, було встановлено та затримано. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.

У ході подальшого слідства була надана правова оцінка і діям його приятеля. 18-річному молодику оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

На сьогодні досудове слідство у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно зловмисників буде направлено до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

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