В Киеве будут судить двух юношей за убийство студента НАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В столице двое злоумышленников предстанут перед судом за убийство студента. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 завершено расследование в отношении двух злоумышленников, причастных к смерти студента НАУ", - говорится в сообщении.
Преступление произошло в начале апреля этого года, в одном из ночных клубов на Шулявке. Между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из злоумышленников нанес потерпевшему 10 ножевых ранений. С места совершения преступления правонарушители скрылись.
Смерть 21-летнего студента наступила от множественных колото-резаных ранений правой ягодицы и бедра с повреждением магистральных сосудов.
По результатам проведения розыскных действий нападавший, который наносил ножевые ранения, был установлен и задержан. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей.
В ходе дальнейшего следствия была дана правовая оценка и действиям его приятеля. 18-летнему парню объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
На сегодня досудебное следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении злоумышленников будет направлено в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, в Винницкой области мужчину будут судить за умышленное убийство собственного отца.