У Києві судитимуть доцента університету через отримання 2 тис. дол. хабаря за сприяння у вступі

"…до суду скеровано обвинувальний акт стосовно доцента одного з національних університетів за фактом отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, 35-річна доцент кафедри фінансового права одного з університетів пообіцяла абітурієнтці за 2 тис. доларів США винагороди вплинути на прийняття посадовою особою вказаного вишу позитивного рішення щодо її зарахування до навчального закладу. Абітурієнтка погодилась на таку пропозицію, оскільки, за словами доцента, мала невеликі шанси для вступу через великий конкурс.

"У червні 2020 року доцента затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США. Обвинувальний акт відносно особи скеровано до суду для розгляду по суті", - додається у повідомленні.

Крім того, в межах виділеного кримінального провадження слідчі Подільського управління поліції ГУ НП в місті Києві перевіряють причетність до корупційного злочину інших посадових осіб вказаного навчального закладу.

Нагадаємо, у Києві викрили ректора одного з ВНЗ, який підозрюється у сприянні незаконному переміщенню іноземців до країн ЄС.