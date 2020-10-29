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В Киеве будут судить доцента университета за получение 2 тыс. долл. взятки за содействие в поступлении

В Киеве будут судить доцента университета за получение 2 тыс. долл. взятки за содействие в поступлении

Киев  •  УНН

 • 14440 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Киеве будут судить доцента одного из университетов, которую подозревают в получении 2 тысячи долларов взятки в обмен за влияние на принятие решения о вступлении абитуриентки в учебное заведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"... в суд направлено обвинительное заключение в отношении доцента одного из национальных университетов по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 35-летняя доцент кафедры финансового права одного из университетов пообещала абитуриентке за 2 тыс. долларов США вознаграждения повлиять на принятие должностным лицом указанного вуза положительного решения относительно ее зачисления в учебное заведение. Абитуриентка согласилась на такое предложение, поскольку, по словам доцента, имела небольшие шансы для поступления через большой конкурс.

"В июне 2020 года доцента задержали во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов США. Обвинительный акт в отношении лица направлен в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.

Кроме того, в рамках выделенного уголовного производства следователи Подольского управления полиции ГУ НП в Киеве проверяют причастность к коррупционному преступлению других должностных лиц указанного учебного заведения.

Напомним, в Киеве разоблачили ректора одного из вузов, который подозревается в содействии незаконному перемещению иностранцев в страны ЕС. 

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