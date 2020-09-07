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У Києві судитимуть чоловіка, який знущався над рідною сестрою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 37-річного киянина за насильство відносно рідної сестри. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.

У Києві судитимуть чоловіка, який знущався над рідною сестрою

"Київською місцевою прокуратурою № 2 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 37-річного мешканця Києва за фактом вчинення фізичного та психологічного насильства відносно рідної сестри (ст. 126-1 КК України)", - інформує прокуратура.

За інформацією пресслужби, підозрюваний умисно та систематично ображав нецензурними словами свою 43-річну сестру, у присутності малолітніх дітей залякував її та принижував, погрожував фізичною розправою, вчиняв фізичне насильство.

Вказані події відбувалися протягом останнього року, за що кривдник 4 рази притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП.

Проте складені адмінпротоколи не вплинули на обвинуваченого та не змінили його поведінки. При цьому чоловік ніде не працює та зловживає спиртними напоями.

Обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до Дарницького районного суду столиці для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Як повідомляв УНН, у Дарницькому районї столиці повідомили про підозру чоловіку, який, перебуваючи поблизу ТЦ у нетверезому стані, побив священника.

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