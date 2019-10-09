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У Києві створили карту точок продажу і поповнення е-квитка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Створено карту точок продажу та поповнення Kyiv Smart Card – єдиного електронного квитка. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві створили карту точок продажу і поповнення е-квитка

"У Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення Єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену. Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна зручно і легко дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Картою можна скористатися за посиланням

Вказано, що карта постійно оновлюватиметься, оскільки мережа автоматів самообслуговування постійно розширюється.

"Так, уже незабаром Kyiv Smart Card можна буде поповнити на усіх станціях метро", - запевнили у КМДА.

Нагадаємо, 17 вересня на станції метро "Майдан Незалежності" перестали працювати турнікети для банківських карток. Крім того, вилучили старі автомати для жетонів, а нові ще не працюють. У результаті на станції утворилися величезні черги.

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