В Киеве создали карту точек продажи и пополнения е-билета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Создана карта точек продажи и пополнения Kyiv Smart Card - единого электронного билета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В Киеве создано более 300 точек продажи и пополнения Единого электронного билета - как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена. Где именно приобрести Kyiv Smart Card или пополнить оффлайн, теперь можно удобно и легко узнать благодаря карте, созданной для удобства пассажиров", - говорится в сообщении.
Картой можно воспользоваться по ссылке.
Указано, что карта будет постоянно обновляться, поскольку сеть автоматов самообслуживания постоянно расширяется.
"Так, уже скоро Kyiv Smart Card можно будет пополнить на всех станциях метро", - заверили в КГГА.
Напомним, 17 сентября на станции метро "Майдан Незалежности" перестали работать турникеты для банковских карточек. Кроме того, изъяли старые автоматы для жетонов, а новые еще не работают. В результате на станции образовались огромные очереди.