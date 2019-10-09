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В Киеве создали карту точек продажи и пополнения е-билета

Киев • УНН

 • 16830 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Создана карта точек продажи и пополнения Kyiv Smart Card - единого электронного билета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве создали карту точек продажи и пополнения е-билета

"В Киеве создано более 300 точек продажи и пополнения Единого электронного билета - как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена. Где именно приобрести Kyiv Smart Card или пополнить оффлайн, теперь можно удобно и легко узнать благодаря карте, созданной для удобства пассажиров", - говорится в сообщении.

Картой можно воспользоваться по ссылке.

Указано, что карта будет постоянно обновляться, поскольку сеть автоматов самообслуживания постоянно расширяется.

"Так, уже скоро Kyiv Smart Card можно будет пополнить на всех станциях метро", - заверили в КГГА.

Напомним, 17 сентября на станции метро "Майдан Незалежности" перестали работать турникеты для банковских карточек. Кроме того, изъяли старые автоматы для жетонов, а новые еще не работают. В результате на станции образовались огромные очереди.

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