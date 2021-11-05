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У Києві студент одного з вишів встановив камеру у душі жіночого гуртожитку: за справу взялася поліція

Київ • УНН

 • 23589 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У гуртожитку Київського політехнічного інституту студент другого курсу встановив відеокамеру у жіночому душі. Як повідомили УНН у Солом'янське управління поліції ГУНП у місті Києві, наразі проводиться досудове розслідування.

У Києві студент одного з вишів встановив камеру у душі жіночого гуртожитку: за справу взялася поліція

Цитата

“В той день на місце виїжджада слідчо-оперативна група. До Солом’янського управління поліції надійшло 3 заяви з данного приводу, на підставі яких було розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.182 Кримінального Кодексу — це порушення недоторканності приватного життя. На даний час проводяться усі необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення усіх обставин даної події, та притягнення до відповідальності усіх винних осіб”, — повідомила прес-офіцер поліції Солом’янського району Києва Олена Мошко.

Деталі

Інцидент стався 28 жовтня. Тоді стало відомо, що студент другого курсу встановив камеру відеоспостереження у жіночому душі гуртожитку КПІ.

На ситуацію відреагувала народна депутатка від фракції партії “Голос” Інна Совсун.

Як заявила депутатка, за цей час студент встиг записати кілька відео. Совсун додала, що на студента написали заяву, проте на захист хлопця стала комендантка гуртожитку.

“Комендантка стверджує, що всі мають переглянути свої вчинки. На її думку, вимагати покарання для порушника — це булінг, звинувачує студенток, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння”, — написала депутатка.

Совсун наголосила, що вчинок студента є порушенням недоторканності приватного життя, що передбачається статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка закріплює право на повагу до приватності, а також статті 32 Конституції, яка захищає особисте життя.

Вона також пообіцяла відправити депутатське звернення, щоб добитися розслідування, зокрема, щодо дій комендантки гуртожитку.

Нагадаємо

Раніше у кабінеті лікаря-гінеколога Одеського обласного онкологічного диспансеру виявили приховану відеокамеру, яка протягом тривалого часу знімала медогляд жінок, після чого записи завантажувались на порносайт.

Як заявив головний лікар центру, диспансер є власністю обласної ради і не може вигнати орендаря, однак буде настійно вимагати розірвання договору оренди з “людьми, які зганьбили ім’я лікаря і людини й кинули тінь на Одеський обласний онкологічний диспансер”.

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