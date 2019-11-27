Відеозйомка у кабінеті гінеколога: головлікар розповів подробиці

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Керівництво Одеського обласного онкологічного диспансеру повідомило, що незаконну відеозйомку гінекологічних УЗД, які після запису завантажувалися на порносайт, відбувалася на території, що здається у оренду. Про це заявив головний лікар диспансеру Олег Лук'янчук на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.