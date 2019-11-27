Відеозйомка у кабінеті гінеколога: головлікар розповів подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Керівництво Одеського обласного онкологічного диспансеру повідомило, що незаконну відеозйомку гінекологічних УЗД, які після запису завантажувалися на порносайт, відбувалася на території, що здається у оренду. Про це заявив головний лікар диспансеру Олег Лук'янчук на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Керівництво і співробітники Обласного онкологічного диспансеру повідомляють, що події, описані в інтернет-виданнях і соціальних мережах не мають ніякого відношення до співробітників диспансеру та його кабінетів. Те, про що повідомляють ЗМІ та соцмережі відбувалося на орендованій території. Лікар, який працював там співробітником диспансеру не був. На жаль, контролювати роботу на орендованій території керівництво диспансеру згідно із законом не має права", - написав головний лікар.
Він пояснив, що диспансер є власністю обласної ради і не може вигнати орендаря, однак буде настійно вимагати розірвання договору оренди з "людьми, які зганьбили ім'я лікаря і людини й кинули тінь на Одеський обласний онкологічний диспансер".
Зі свого боку, Лук'янчук пообіцяв, що керівництво диспансеру надасть всю адміністративну та правову допомогу для розслідування.
Нагадаємо, що в кабінеті лікаря-гінеколога Одеського обласного онкологічного диспансеру виявили приховану відеокамеру, яка протягом тривалого часу знімала медогляд жінок, після чого записи завантажувалися на порносайт.
Згідно з рішенням суду, у справі фігурують двоє підозрюваних: лікар і представник компанії, що налаштовував інтернет-трафік на території медустанови.