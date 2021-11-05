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В Киеве студент одного из вузов установил камеру в душе женского общежития: за дело взялась полиция

Киев • УНН

 • 23589 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В общежитии Киевского политехнического института студент второго курса установил видеокамеру в женском душе. Как сообщили УНН в Соломенское управлении полиции ГУНП в городе Киеве, сейчас проводится досудебное расследование.

В Киеве студент одного из вузов установил камеру в душе женского общежития: за дело взялась полиция

Цитата

“В тот день на место выезжала следственно-оперативная группа. В Соломенское управление полиции поступило 3 заявления по данному поводу, на основании которых было начато досудебное расследование по ч. 1 ст.182 Уголовного кодекса — это нарушение неприкосновенности частной жизни. В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные действия для установления всех обстоятельств данного происшествия, и привлечения к ответственности всех виновных лиц”, — сообщила пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко.

Детали

Инцидент произошел 28 октября. Тогда стало известно, что студент второго курса установил камеру видеонаблюдения в женском общежитии КПИ.

На ситуацию отреагировала народный депутат от фракции партии “Голос” Инна Совсун.

Как заявила депутат, за это время студент успел записать несколько видео. Совсун добавила, что на студента написали заявление, однако на защиту парня стала комендант общежития.

“Комендант утверждает, что все должны пересмотреть свои поступки. По ее мнению, требовать наказания для нарушителя — это буллинг, обвиняет студенток, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будут привлекать к ответственности за курение”, — написала депутат.

Совсун отметила, что поступок студента является нарушением неприкосновенности частной жизни, что предусматривается статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которая закрепляет право на уважение к приватности, а также статьи 32 Конституции, которая защищает личную жизнь.

Она также пообещала отправить депутатское обращение, чтобы добиться расследования, в частности, относительно действий коменданта общежития.

Напомним

Ранее в кабинете врача-гинеколога Одесского областного онкологического диспансера выявили скрытую видеокамеру, которая на протяжении длительного времени снимала медосмотр женщин, после чего записи загружались на порносайт.

Как заявил главный врач центра, диспансер является собственностью областного совета и не может выгнать арендатора, однако будет настоятельно требовать расторжения договора аренды с “людьми, которые опозорили имя врача и человека и бросили тень на Одесский областной онкологический диспансер”.

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