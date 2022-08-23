У Києві стрімко зросла захворюваність на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В українській столиці стрімко зросла захворюваність на COVID-19. За останній тиждень у Києві захворіло втричі більше людей, ніж тижнем раніше. Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 – 956. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), інформує УНН.
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«Насправді ситуація виглядає достатньо тривожною. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук. Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги і виконувати всі його рекомендації, щоб мінімізувати ризики ускладнень коронавірусу та не наражати на небезпеку тих, хто поруч», – зазначила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.
Деталі
За її словами, наразі зростає і кількість містян, що потрапляють до лікарень із важкими формами COVID-19, а також тих, хто потребує кисню та опиняється в палатах інтенсивної терапії.
«Дотримання заходів епідеміологічної безпеки, а головне – вакцинація! Ось те, що може врятувати столицю від серйозного спалаху, подібного до тих, які в минулі роки забрали тисячі життів киян. Для багатьох зараз це не звучить актуальним», - наголосила вона.
Гінзбург нагадала, що наразі можна зробити першу дозу (для тих, хто ще не щепився), другу, бустерну та другу бустерну дози. При цьому другий бустер в Україні дозволено вводити усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.
Доповнення
ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen у межах ініціативи COVAX.