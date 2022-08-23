В Киеве стремительно выросла заболеваемость COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В украинской столице стремительно выросла заболеваемость COVID-19. За последнюю неделю в Киеве заболело втрое больше людей, чем неделей раньше. Если с 8 по 14 августа было зафиксировано 316 случаев, то с 15 до 21 – 956. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), информирует УНН.
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«На самом деле, ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к маскам и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук. Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений коронавируса и не подвергать опасности тех, кто рядом», – отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
Детали
По ее словам, сейчас растет и количество горожан, попадающих в больницы с тяжелыми формами COVID-19, а также нуждающихся в кислороде и оказывающихся в палатах интенсивной терапии.
«Соблюдение мер эпидемиологической безопасности, а главное – вакцинация! Вот то, что может спасти столицу от серьезной вспышки, подобной тем, которые в прошлые годы унесли тысячи жизней киевлян. Для многих сейчас это не звучит актуальным», - подчеркнула она.
Гинзбург напомнила, что сейчас можно сделать первую дозу (для тех, кто еще не привился), вторую, бустерную и вторую бустерную дозу. При этом второй бустер в Украине разрешено вводить всем людям от 60 лет, а также людям 18-59 лет с хроническими болезнями.
Дополнение
ЮНИСЕФ доставил в Украину 100 000 доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen в рамках инициативы COVAX.