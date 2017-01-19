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У Києві стартує прийом заявок на отримання енергоефективних грантів для ОСББ і ЖБК

У Києві стартує прийом заявок на отримання енергоефективних грантів для ОСББ і ЖБК

Київ • УНН

 • 7883 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві з 20 січня і до 28 лютого стартує прийом заявок на отримання міських енергоефективних грантів “70/30%” для ОСББ та ЖБК. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

За даними відомства, у період з 20 січня до 28 лютого Київ прийматиме від будинків ОСББ та ЖБК заявки на отримання енергоефективних грантів за програмою 70 на 30, що дає можливість мешканцям отримати компенсацію в розмірі 70% від вартості робіт із енергозбереження та таким чином економити на вартості комунальних послуг.

“Цього року ми збільшили обсяг фінансування — з міського бюджету виділено 30 млн грн на компенсації енергоефективних робіт для будинків ОСББ та ЖБК. Мешканцям цих будинків необхідно підготувати наступні документи: техніко-економічне обґрунтування проекту; документ, що підтверджує повноваження особи на підписання проекту; підтвердження одного або декількох видів гарантування оплати; витяг із протоколу загальних зборів співвласників, що підтверджує їхнє рішення брати участь у конкурсі”, — заявив заступник голови КМДА.

Водночас, у відомстві повідомили, що за два попередні роки гранти від міста отримали 78 будинків. Загальна сума компенсації склала майже 26 млн грн.

У відомстві зазначили, що прийняття на розгляд комісії проектів проводитиме Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА з 20 січня до 28 лютого 2017 року щовівторка з 09:00 до 13:00 та щочетверга з 14:00 до 18:00 за адресою: вул. Велика Житомирська, буд. 15-А, каб. 13-15.

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