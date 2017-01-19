В Киеве стартует прием заявок на получение энергоэффективных грантов для ОСМД и ЖСК

По данным ведомства, в период с 20 января до 28 февраля Киев будет принимать от домов ОСМД и ЖСК заявки на получение энергоэффективных грантов по программе 70 на 30, что дает возможность жителям получить компенсацию в размере 70% от стоимости работ по энергосбережению и таким образом экономить на стоимости коммунальных услуг.

"В этом году мы увеличили объем финансирования - из городского бюджета выделено 30 млн грн на компенсации энергоэффективных работ для домов ОСМД и ЖСК. Жителям этих домов необходимо подготовить следующие документы: технико-экономическое обоснование проекта; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание проекта; подтверждение одного или нескольких видов обеспечения оплаты; выписка из протокола общего собрания совладельцев, что подтверждает их решение участвовать в конкурсе", - заявил заместитель председателя КГГА.

В то же время, в ведомстве сообщили, что за два предыдущих года гранты от города получили 78 домов. Общая сумма компенсации составила почти 26 млн грн.

В ведомстве отметили, что принятие на рассмотрение комиссии проектов будет проводить Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА с 20 января по 28 февраля 2017 года по вторникам с 09:00 до 13:00 и четвергам с 14:00 до 18:00 по адресу: ул. Большая Житомирская, д. 15-А, каб. 13-15.