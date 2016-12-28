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У Києві стартувало голосування за проекти громадського бюджету

У Києві стартувало голосування за проекти громадського бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. З 27 грудня розпочалося голосування за проекти громадського бюджету. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.

“Ми довго і ретельно спільно із громадськістю відпрацьовували механізм, за яким громадський бюджет був би відкритим, прозорим і справедливим. На минулому тижні Київрада прийняла відповідне положення. І ось стартувало голосування за подані проекти — загалом їх 321 на суму понад 300 мільйонів гривень. Кожен може обрати для себе і підтримати 5 найкращих ініціатив. Проекти-переможці визначатимуть 30-31 січня 2017 року”, - розповів заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Він уточнив, що проголосувати можна з ПК чи мобільного телефону за допомогою картки киянина, банківської картки, або використовуючи електронний цифровий підпис. Підтримати обрані проекти можна також і в Центрі надання адмінпослуг. Для цього потрібно мати картку киянина, або бути зареєстрованим в електронному кабінеті найбільших банків. Наразі вже проголосувало більше 1200 осіб.

Загалом, відповідно до прийнятого положення, у 2017 році втілюватимуть ініціативи, які набрали найбільшу кількість голосів сумарно на 50 млн грн (до 1 млн грн на один проект). Найбільше проектів подано у розділах освіта та спорт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Київрада затвердила положення про громадський бюджет.

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