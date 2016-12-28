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В Киеве стартовало голосование за проекты общественного бюджета

В Киеве стартовало голосование за проекты общественного бюджета

Киев • УНН

 • 7009 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. С 27 декабря началось голосование за проекты общественного бюджета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

"Мы долго и тщательно совместно с общественностью отрабатывали механизм, по которому общественный бюджет был бы открытым, прозрачным и справедливым. На прошлой неделе Киевсовет принял соответствующее положение. И вот началось голосование за представленные проекты - всего их 321 на сумму более 300 млн гривен. Каждый может выбрать для себя и поддержать 5 лучших инициатив. Проекты-победители будут определять 30-31 января 2017 года", - рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Он уточнил, что проголосовать можно с ПК или мобильного телефона с помощью карточки киевлянина, банковской карты или используя электронную цифровую подпись. Поддержать выбранные проекты можно и в Центре предоставления админуслуг. Для этого нужно иметь карточку киевлянина, или быть зарегистрированным в электронном кабинете крупнейших банков. Сейчас уже проголосовало более 1200 человек.

В общем, согласно принятому положению, в 2017 году будут воплощать инициативы, которые набрали наибольшее количество голосов суммарно на 50 млн грн (до 1 млн грн на один проект). Больше всего проектов подано в разделах образование и спорт.

Напомним, как сообщал УНН, Киевсовет утвердил положение об общественном бюджете.

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