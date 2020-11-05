У Києві станцію метро "Площа Льва Толстого" та пересадку зачинено через повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станцію столичного метрополітену “Площа Льва Толстого” та пересадку зачинено на вхід та вихід через повідомлення про замінування. Про це повідомляє пресслужба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
“Станцію „Площа Льва Толстого“ та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві анонім повідомляв про замінування мосту Патона.