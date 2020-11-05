В Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрыто из-за сообщения о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Станцию столичного метрополитена “Площадь Льва Толстого” и пересадка закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.
“Станция „Площадь Льва Толстого“ и пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве аноним сообщал о заминировании моста Патона.