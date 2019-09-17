У Києві сталась масштабна ДТП за участю громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Києва на проспекті Академіка Глушкова відбулося ДТП за участю легкового автомобіля та тролейбуса, передає кореспондент УНН.
Близько 17:00 у Києві на проспекті Академіка Глушкова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та тролейбуса. На місце події прибули рятувальники та швидка медична допомога. Рятувальники намагаються розібрати майже повністю зруйнований легковик. Можливо, є постраждалі.
Рух транспорту на проспекті через ДТП ускладнено. Всі деталі зараз встановлює поліція.
Нагадаємо, у Житомирі у ДТП постраждала 2-річна дитина.