В Киеве произошла масштабная ДТП с участием общественного транспорта

Около 17:00 в Киеве на проспекте Академика Глушкова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и троллейбуса. На место происшествия прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. Спасатели пытаются разобрать почти полностью разрушенный легковой автомобиль. Возможно, есть пострадавшие.

Движение транспорта на проспекте из-за ДТП затруднено. Все детали сейчас устанавливает полиция.

Напомним, в Житомире в ДТП пострадала 2-летний ребенок.