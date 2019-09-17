В Киеве произошла масштабная ДТП с участием общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Киев на проспекте Академика Глушкова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса, передает корреспондент УНН.
Около 17:00 в Киеве на проспекте Академика Глушкова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и троллейбуса. На место происшествия прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. Спасатели пытаются разобрать почти полностью разрушенный легковой автомобиль. Возможно, есть пострадавшие.
Движение транспорта на проспекте из-за ДТП затруднено. Все детали сейчас устанавливает полиция.
Напомним, в Житомире в ДТП пострадала 2-летний ребенок.