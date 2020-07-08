У Києві сплеск COVID-19: за добу виявили ще 114 хворих

"Якщо за останні декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшилась, то за минулу добу - знову сплеск. Коронавірус підтвердили ще в 114 людей. Серед них - 5 медиків. На сьогодні у Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, що захворіли - 46 жінок, віком від 22 до 84 років і три дівчинки, віком від 4 до 13 років та 61 чоловіків, віком від 18 до 75 років, четверо хлопчиків - від 2 місяців до 13 років. До медзакладів столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші на самоізоляції під контролем лікарів", - сказав Кличко.

Він додав, що за минулу добу одужали 52 людини, всього коронавірус подолали 1900 жителів Києва.

Нагадаємо, в Україні вже понад 50 тис. випадків COVID-19, кількість нових випадків за добу знову продемонструвала ріст - 807 інфікованих.