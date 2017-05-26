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У Києві сплели рекордно довгий вінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У столиці у Печерському ландшафтному парку "Співоче поле" відбувся Всеукраїнський фестиваль "Віночок миру і добра", передає кореспондент УНН.

У Києві сплели рекордно довгий вінок

У рамках Фестивалю відбувся перший Всеукраїнський конкурс віночків, гала-концерт та встановлення Рекорду України “Найдовший вінок, сплетений з маленьких віночків” довжина якого склала 53,7 м. Великий вінок-рекордсмен був сплетений із окремих віночків, які власноруч виготовлялись заздалегідь дітьми та дорослими з усієї України.

“З кожного містечка України було зібрано віночки які зробили діти своїми руками і з нагоди фестивалю привезені до Києва. Від реєстру рекордів України також долучився віночок, який побував у різних куточках планети”, — розповів засновник Національного реєстру України Валентин Щербачов

Також він додав, що встановлений рекорд унікальний, адже в Україні такого ще не було. В одному великому вінку-рекордсмені було залучено 329 маленьких віночків з 25 регіонів України.

Гостями фестивалю були десятикласники шкіл прифронтового міста Попасна та Попаснянського району, вихованці київського дитячого закладу “Малятко”, представники культурних центрів 7 країн світу та зірки української естради.

Як зазначили організатори фестивалю, захід спрямований на укріплення миру між народами, популяризацію національної спадщини, давніх українських традицій, народних звичаїв і обрядів.

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