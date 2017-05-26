В Киеве сплели рекордно долгий венок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В столице в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле" состоялся Всеукраинский фестиваль "Веночек мира и добра", передает корреспондент УНН.
В рамках Фестиваля состоялся первый Всеукраинский конкурс венков, гала-концерт и установления Рекорда Украины «Самый длинный венок, сплетенный из маленьких венков" длина которого составила 53,7 м. Большой венок-рекордсмен был сплетенный из отдельных венков, которые собственноручно изготовлялись заранее детьми и взрослыми со всей Украины.
"С каждого города Украины было собрано венчики которые сделали дети своими руками и по случаю фестиваля привезли в Киев. От реестра рекордов Украины также присоединился венчик, который побывал в разных уголках планеты", - рассказал основатель Национального реестра Украины Валентин Щербачев.
Также он добавил, что установленный рекорд уникален, ведь в Украине такого еще не было. В одном большом венке-рекордсмене было 329 маленьких венков из 25 регионов Украины.
Гостями фестиваля были десятиклассники школ прифронтового города Попасная и Попаснянского района, воспитанники киевского детского учреждения "Малятко", представители культурных центров 7 стран мира и звезды украинской эстрады.
Как отметили организаторы фестиваля, мероприятие направлено на укрепление мира между народами, популяризацию национального наследия, давних украинских традиций, народных обычаев и обрядов.
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