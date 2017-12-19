У Києві сьогодні відкриють головну ялинку країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Софійській площі у Києві сьогодні о 19 годині урочисто відкриють головну ялинку, повідомляє УНН.
Як зазначається, 19 грудня о 19:00 участь у церемонії засвічення вогнів на головній новорічній ялинці України та відкритті новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі візьме мер Києва Віталій Кличко, а також перша леді Марина Порошенко.
На киян і гостей столиці чекає розважальна програма масштабного культурно-мистецького проекту “НеоРік на Софії”. Святкові заходи відбуватимуться на трьох локаціях — Софійській і Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді до 14 січня 2018 року.
Після урочистого відкриття головної ялинки відбудеться святковий концерт, що триватиме до 22:00.
Під час церемонії урочистого засвічення вогнів на головній ялинці країни 19 грудня на Софійській площі у столиці будуть посилені заходи безпеки, зокрема, встановлені металошукачі.
“Заходи безпеки передбачають проходження через рамки металошукачів”, — йдеться у повідомленні.