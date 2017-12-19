В Киеве сегодня откроют главную елку страны

Как отмечается, 19 декабря в 19:00 в церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Украины и открытии новогодне-рождественских празднований на Софийской площади примут участие мэр Киева Виталий Кличко, а также первая леди Марина Порошенко.

Киевлян и гостей столицы ждет развлекательная программа масштабного культурно-художественного проекта "НеоРик на Софии". Праздничные мероприятия будут проходить на трех локациях - Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде до 14 января 2018 года.

После торжественного открытия главной елки состоится праздничный концерт, который продлится до 22:00.

Во время церемонии торжественного зажжения огней на главной елке страны 19 декабря на Софийской площади в столице будут усилены меры безопасности, в частности, установлены металлоискатели.

"Меры безопасности предусматривают прохождение через рамки металлоискателей", - говорится в сообщении.