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У Києві сьогодні відбудеться міжнародний саміт “Кримська платформа”

У Києві сьогодні відбудеться міжнародний саміт “Кримська платформа”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні, у День Прапора України в Києві відбудеться саміт “Кримська платформа”, у якій візьмуть участь 45 країн світу. Про це інформує УНН.

Деталі

“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова. Серед основних напрямків саміту - також розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії, міжнародна безпека, вплив окупації на економіку та екологію.

Захід пройде в столичному конференц-центрі Парковий, що розташований в центрі Києва — неподалік Верховної Ради та Маріїнського палацу. Початок об 11:30. Співачка кримськотатарського походження Джамала відкриє цей установчий саміт піснею “1944”.

На саміті заплановані виступи українських лідерів — це Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Виступити зі словом має також представник експертної мережі. Усі голови делегацій, які представлятимуть іноземні держави, теж матимуть можливість виступу.

Після цього відбудеться форум. Заплановано чотири окремі панельні дискусії з різних тем. За підсумками саміту очікується ухвалення декларації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Кримська платформа”: Україна очікує провокацій від Кремля

Доповнення

На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. Також у саміті візьме участь президент Європейської ради Шарль Мішель.

На рівні прем’єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція. Дві держави будуть представлені на рівні голів парламентів, це Швейцарія та Чеська Республіка.

Німеччину представить міністр економіки та енергетики Петер Альтмайер.

13 держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Дві держави будуть представлені міністрами оборони: Велика Британія і Португалія. Сполучені Штати будуть представлені президентською делегацією на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм.

Норвегію представлятиме державний секретар міністерства закордонних справ.

Європейську комісію представлятиме віце-президент Валдіс Домбровскіс, НАТО представлятиме заступник Генерального секретаря, Раду Європи представлятиме генеральний секретар цієї організації, ГУАМ так само буде представлений на рівні генерального секретаря.

Сім держав будуть представлені на рівні послів: Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада, Ісландія та Греція.

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